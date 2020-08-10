شكرا لقرائتكم ممر شرفى من لاعبي بيراميدز وطنطا لعبد الله السعيد بعد جائزة نادى المائة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نظم لاعبو بيراميدز وطنطا ممرا شرفيا للاعب الدولي المصري عبد الله السعيد قبل انطلاق المباراة مباشرة تكريماً للاعب على دخول نادي المائة.

كرم الاتحاد المصرى لكرة القدم، عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز على هامش مباراة فريقه أمام طنطا، وذلك بتسليمه جائزة خاصة باعتباره أحدث أعضاء نادى المائة ببلوغ عدد أهدافه 104 أهداف، ومن المقرر أن يُعلن لاحقا عن موعد وكيفية تكريم جميع نجوم مصر الذين انضموا لعضوية نادى المائة هدف بشكل يليق بإنجازهم الكبير.

عبد الله السعيد رغم وصوله للخامسة والثلاثين من عمره فى الثالث عشر من يوليو الماضى، إلا إنه قدم موسما استثنائيا بتربعه فى صدارة هدافى الموسم رقم 61 للدورى الممتاز المصرى قبل توقفه ودخوله قائمة نادى المائة الذى يضم 9 لاعبين فقط منذ انطلاق المسابقة فى الثانى والعشرين من أكتوبر عام 1948.

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لاعب الإسماعيلى والأهلى وكوبيون بالوسورا الفنلندى وأهلى جدة السعودى السابق الذى التحق بصفوف بيراميدز فى يناير 2019 سجل 5 أهداف فى 18 مباراة فى نصف الموسم الأول له مع الفريق، تألق منذ بداية الموسم الجارى بتسجيله ثنائية فى شباك إنبى بالجولة الافتتاحية وأضاف ثلاثة ثنائيات أخرى فى شباك الإنتاج الحربى والجونة والمقاصة فى الجولات 5 و8 و 14 بالإضافة لخمسة أهداف أخرى فى مرمى طنطا والمصرى ودجلة والاتحاد السكندرى وانبى مجدداً فى افتتاح مباريات فريقه فى الدور الثانى.

عبد الله السعيد يأمل فى التتويج بجائزة هداف المسابقة لأول مرة فى مسيرته، لكن لديه منافسة قوية من محمد شريف مهاجم انبى المعار من الأهلى والذى تمكن من تسجيل 9 أهداف وأنهى ثانياً بفارق هدفين فقط عن التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب وافضل الهدافين الأجانب فى الدورى هذا الموسم.

مع هذا الثلاثى تضم قائمة الهدافين بعض الأسماء الأخرى أبرزها وليد سليمان جناح الأهلى المخضرم وحسام حسن عبد البديع مهاجم سموحة برصيد 6 أهداف لكلاً منهما ’ ثم ثنائى الأهلى حسين الشحات والنيجيرى جونيور أجايى وثنائى الزمالك مصطفى محمد وأحمد سيد "زيزو" ومحمد سمير ومحمد سالم لاعبا المقاولون العرب وفادى فريد مهاجم أسوان الصاعد برصيد 5 أهداف لكل لاعب.