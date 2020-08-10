شكرا لقرائتكم المقاصة يهزم سيراميكا وديا استعدادا للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أحرز هدفي المقاصة محمد دبش وشميلس بيكلى.
وبدأ المقاصة المباراة بتشكيل ضم كل من:
محمود حمدى ومحمد دبش وأحمد ياسين ومحمد رمضان ومحمد دسوقي وأحمد مرشوح ومحمد توني وخالد أوتشو وشميلس بيكلي وصلاح عاشور وأودو موسيس.
وفي شوط المباراة الثاني دفع إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة بعدد من التبديلات، أشرك من خلالها بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء الفريق أمس أمام أسوان بالدوري.
ويستعد فريق المقاصة لمواجهة الزمالك في الثامنة مساء يوم السبت المقبل باستاد القاهرة في إطار الجولة التاسعة عشرة للدوري.
وفي سياق آخر بدأ ميدو جابر لاعب خط وسط المقاصة تنفيذ برنامج تدريبات تأهيلية للتعافي من آثار إصابته بشرخ في القدم، والتي تعرض لها أوائل الشهر الماضي خلال مشاركته بتدريبات الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يهزم سيراميكا وديا استعدادا للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.