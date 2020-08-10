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المقاصة يهزم سيراميكا وديا استعدادا للزمالك

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جدة - عمرو شويل  

أحرز هدفي المقاصة محمد دبش وشميلس بيكلى.

 

وبدأ المقاصة المباراة بتشكيل ضم كل من:

محمود حمدى ومحمد دبش وأحمد ياسين ومحمد رمضان ومحمد دسوقي وأحمد مرشوح ومحمد توني وخالد أوتشو وشميلس بيكلي وصلاح عاشور وأودو موسيس.

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وفي شوط المباراة الثاني دفع إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة بعدد من التبديلات، أشرك من خلالها بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء الفريق أمس أمام أسوان بالدوري.

 

ويستعد فريق المقاصة لمواجهة الزمالك في الثامنة مساء  يوم السبت المقبل باستاد القاهرة في إطار الجولة التاسعة عشرة للدوري.

 

وفي سياق آخر بدأ ميدو جابر لاعب خط وسط المقاصة تنفيذ برنامج تدريبات تأهيلية للتعافي من آثار إصابته بشرخ في القدم، والتي تعرض لها أوائل الشهر الماضي خلال مشاركته بتدريبات الفريق.

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