شكرا لقرائتكم بيراميدز يكشف النقاب عن جائزة نادى المائة للنجم عبد الله السعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل نادي بيراميدز بلاعبه الدولي عبد الله السعيد الذي يتوج اليوم بدخول نادي المائة في الدوري المصري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" صورة الجائزة التي سيحصل عليها النجم الدولي.

أرست اللجنة الخماسية مبدأً جديدا بتكريم نجوم الكرة المصرية أعضاء نادي المائة، تبدأه اليوم حيث يتم تكريم عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز قبيل مباراة فريقه أمام طنطا بتسليمه جائزة خاصة باعتباره أحدث أعضاء نادي المائة، ببلوغ عدد أهدافه 104 هدفا، ومن المقرر أن يُعلن لاحقا عن موعد وكيفية تكريم جميع نجوم مصر الذين انضموا لعضوية نادي المائة هدف بشكل يليق بإنجازهم الكبير .

ورغم وصوله للخامسة والثلاثين من عمره في الثالث عشر من يوليو الماضي قدم عبد الله السعيد صانع ألعاب نادي بيراميدز موسما استثنائيا، بتربعه في صدارة هدافي الموسم رقم 61 للدوري الممتاز المصري قبل توقفه ودخوله قائمة نادي المائة الذي يضم 9 لاعبين فقط منذ انطلاق المسابقة في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1948.

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لاعب الإسماعيلي والأهلي وكوبيون بالوسورا الفنلندي وأهلي جدة السعودي السابق الذي التحق بصفوف بيراميدز في يناير 2019 سجل 5 أهداف في 18 مباراة في نصف الموسم الأول له مع الفريق، تألق منذ بداية الموسم الجاري بتسجيله ثنائية في شباك انبي بالجولة الافتتاحية وأضاف ثلاثة ثنائيات أخرى في شباك الإنتاج الحربي والجونة والمقاصة في الجولات 5 و8 و 14 بالإضافة لخمسة أهداف أخرى في مرمى طنطا والمصري ودجلة والاتحاد السكندري وانبي مجدداً في افتتاح مباريات فريقه في الدور الثانى.

السعيد يأمل في التتويج بجائزة هداف المسابقة لأول مرة في مسيرته، لكن لديه منافسة قوية من محمد شريف مهاجم انبي المعار من الأهلي والذي تمكن من تسجيل 9 أهداف وأنهى ثانياً بفارق هدفين فقط عن التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب وافضل الهدافين الأجانب في الدوري هذا الموسم.

مع هذا الثلاثي تضم قائمة الهدافين بعض الأسماء الأخرى أبرزها وليد سليمان جناح الأهلي المخضرم وحسام حسن عبد البديع مهاجم سموحة برصيد 6 أهداف لكلاً منهما ’ ثم ثنائي الأهلي حسين الشحات والنيجيري جونيور أجايي وثنائي الزمالك مصطفى محمد وأحمد سيد "زيزو" ومحمد سمير ومحمد سالم لاعبا المقاولون العرب وفادي فريد مهاجم أسوان الصاعد برصيد 5 أهداف لكل لاعب.