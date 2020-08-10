شكرا لقرائتكم تأجيل نزال تايسون وجونز إلى نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت مجلة "ذا رينغ" أن المباراة الاستعراضية المقررة بين بطل العالم الأسبق في الوزن الثقيل الأميركي مايك تايسون ومواطنه روي جونز تأجلت إلى 28 نوفمبر بعدما كانت مقررة في 12 سبتمبر المقبل.

وأضافت المجلة أنه تقرر تأجيل المواجهة بعد أن أكد معسكر تايسون أنه من الممكن زيادة إيرادات المباراة بتأجيلها إلى موعد لاحق، وستقام المباراة من ثماني جولات وستبث على منصة تريلر مقابل رسوم.

ومازح تايسون (54 عاماً) الجمهور حول إمكانية العودة إلى حلبات الملاكمة من جديد عندما نشر تسجيلا مصورا له أثناء التدريبات.

وآخر مباراة شارك فيها جونز (51 عاماً) كانت في نوفمبر 2018 وقد سبق له الفوز بالعديد من الألقاب في أوزان مختلفة.