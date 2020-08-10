"لا داعي لنشر الإشاعات".. أحمد فتحي يخرج عن صمته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى أحمد فتحي، لاعب الأهلي، كافة الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية عن وجود أزمة بينه وبين السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بعد مباراة إنبي في الدوري المصري الممتاز.

وزعمت بعض التقارير في الساعات الماضية وجود اعتراضات من جانب أحمد فتحي على عدم مشاركته في لقاء إنبي بالجولة الـ15 من الدوري أمس الأحد، والتي انتهت بفوز الأهلي (2-0).

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وقال أحمد فتحي، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الإثنين: "لا داعي لنشر الإشاعات حول علاقتي بالنادي الأهلي وإدارته ومدربيه وجماهيره".

وأضاف صاحب الـ35 عاما: "كل ما يقال حاليًا عار تماما من الصحة، ولم ولن يحدث أي مشاكل مع الكيان إن شاء الله".

يُذكر أن أحمد فتحي سينتقل إلى بيراميدز بعدما أعلن النادي تعاقد رسميا مع اللاعب بدءً من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقد "الجوكر" مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري (2019-20).