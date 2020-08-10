فضل: عبد الله السعيد يستحق التكريم بعد دخول نادي الـ 100 هدف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسة التي تدير اتحاد الكرة ، أن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، يستحق التكريم بعد وصوله لنادي الـ 100 هدف في مسابقة الدوري المصري.
وقال فضل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن التكريم أمر مهم جدا لأي لاعب، فوصول السعيد لنادي الـ 100 بالتأكيد أمر مميز كونه سيكون بجوار عدد من نجوم الدوري عبر تاريخه.
وأضاف، أن السعيد سبقه عدد من اللاعبين في هذا الأمر مثل محمود الخطيب والشاذلي وابو تريكة وحسام حسن وغيرهم.
وأوضح، أن تكريم عبد الله السعيد سيكون بداية لأفكار اخرى لتقديم بعض الجوائز للهدافين الدوري في الملعب كما يحدث في الدوريات الأخرى.
وأتم تصريحاته:" هذا الموسم استثنائي بالنسبة للمواعيد، واللجنة الخماسية تقدم أقصى جهد لانهاء الموسم بشكل جيد".
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