محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:
أكد علي الطرابيلي أمين صندوق النادي المصري، وجود خمس حالات جديدة بين لاعبي فريقه تم اكتشاف إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وأشار الطرابيلي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المسحة التي خضع لها الفريق صباح اليوم، الإثنين، أثبتت وجود خمس إصابات بين اللاعبين.
وقال أمين صندوق المصري: "اكتشفنا إصابة خمس لاعبين جدد بفيروس كورونا، من بينهم محمود وادي مهاجم الفريق".
وأكد مصدر داخل النادي المصري -تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المسحة أثبتت إصابة اثنين من أجهزة الفريق والإداريين بفيروس كورونا.
وشدد المصدر، أن عدد مصابي النادي المصري ارتفع إلى 2 شخص، من بينهم 17 لاعبًا وستة من أطقم الفريق، وذلك خلال مسحتي الفريق أمس واليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر العدد أصبح 23.. اكتشاف 7 حالات إصابة جديدة بكورونا في المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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