المدير الفني لقطاع ناشئي الأهلي يتحدث عن كواليس المفاوضات.. ومهام عمله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعرب ميشال بروكيتش، المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالعمل داخل نادي القرن، مؤكدًا أنه شرف كبير أن ينضم لأكبر أندية القارة الإفريقية.

وقال بروكيتش خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، إنه تلقى ترشيح العمل داخل النادي الأهلي خلال تواجدي في بلده، حيث بدأت المفاوضات مع أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي.

وأضاف:" المفاوضات لم تستغرق وقتًا على الإطلاق حتى أنهينا الأمور بنجاح، في ظل الاتفاق على كل شيء يحقق طموحات ورغبة الطرفين".

وأشار إلى أنه بعدما تواصل مع خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين، تحدثا معا عن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة من أجل النهوض بالقطاع وإحداث طفرة فارقة في هذا المجال.

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وأكد أنه سيهدف لتوحيد أسلوب العمل بفرق الناشئين، خاصة أن الهدف المحوري من تطوير قطاعات الناشئين هو خدمة الفريق الأول وكذلك المنتخبات الوطنية.

وأكمل حديثه" الفترة المقبلة تشهد مرحلة التعارف مع مدربي القطاع؛ من أجل وضع تصور شامل وإستراتيجية العمل بيننا، وذلك بالتنسيق مع الفريق الأول وجهازه الفني".

وشدد على أن هدفه الأول هو أن يكون النادي الأهلي الأفضل على صعيد الناشئين على مستوى القارة الإفريقية، متمنيا دعم والمساندة من جماهير الأهلي .

وقال الخبير التشيكي:« لدينا عمل كثير خلال الفترة المقبلة، وأتمنى تحقيق أهدافي في تطوير القطاع، وأنتظر دعم ومساندة جماهير الأهلي العظيمة التي تبقى دائمًا خير داعم ومساند لناديها».