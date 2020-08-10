بيراميدز وطنطا يتعادلان في الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة بيراميدز وطنطا الجارية الآن على ملعب استاد الدفاع الجوي في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز .

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات نصف اللقاء الأول، إلا أنهما لم ينجحا في هز

الشباك .

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم بتكريم النجم الدولي عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز قبل انطلاق المباراة وذلك بمناسبة دخوله نادي المائة في بطولة الدوري المصري الممتاز .

وقام عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بتسليم جائزة خاصة للاعب حملت اسمه ضمن قائمة اللاعبين الذين انضموا قبله إلى نادي المائة وعلى رأسهم نجم الترسانة حسن الشاذلي .

ودخل عبد الله إلى ملعب استاد الدفاع الجوي لخوض مباراة فريقه أمام طنطا وسط ممر شرفي قام لاعبو الفريقين بتنفيذه تكريمًا له .