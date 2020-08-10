وفاة المصارع العالمي " كامالا " متأثراً بكورونا

أعلن اتحاد مصارعة المحترفين الأمريكي WWE اليوم، الإثنين، وفاة أسطورته ونجمه السابق "كامالا" بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا عن عمر 70 عامًا

وأصيب كامالا بـ كورونا يوم الأربعاء الماضي وفقًا لزوجته، ومن المحتمل أنه أصيب بالفيروس المستجد نتيجة إحدى زياراته الأسبوعية العديدة

لمركز غسيل الكلى.

وتم نقل كامالا إلى المستشفى بسبب كورونا ليلة الأربعاء، وفقًا لما قالته لزوجته، وكان يبدو بخير وفي حالة معنوية جيدة حتى صباح الأحد، على الرغم من ذلك أصيب كامالا

بسكتة قلبية بعد ظهر ذلك اليوم وتوفي في عمر 70 سنة.

واسم كاملا "جيمس هاريس" ولقد اشتهر على حلبات المصارعة خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وخاض مباريات ضد عدد من أبرز نجوم اللعبة مثل هوجان وأندرتيكر.

واشتهر كامالا بتقمصه شخصية المحارب الأفريقي الذي يحمل رمحًا في يده ويضع رسومًا غريبة على وجهه ويصارع حافي القدمين.