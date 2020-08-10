أعلن اتحاد مصارعة المحترفين الأمريكي WWE اليوم، الإثنين، وفاة أسطورته ونجمه السابق "كامالا" بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا عن عمر 70 عامًا
وأصيب كامالا بـ كورونا يوم الأربعاء الماضي وفقًا لزوجته، ومن المحتمل أنه أصيب بالفيروس المستجد نتيجة إحدى زياراته الأسبوعية العديدةلمركز غسيل الكلى.
وتم نقل كامالا إلى المستشفى بسبب كورونا ليلة الأربعاء، وفقًا لما قالته لزوجته، وكان يبدو بخير وفي حالة معنوية جيدة حتى صباح الأحد، على الرغم من ذلك أصيب كامالابسكتة قلبية بعد ظهر ذلك اليوم وتوفي في عمر 70 سنة.
واسم كاملا "جيمس هاريس" ولقد اشتهر على حلبات المصارعة خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وخاض مباريات ضد عدد من أبرز نجوم اللعبة مثل هوجان وأندرتيكر.
واشتهر كامالا بتقمصه شخصية المحارب الأفريقي الذي يحمل رمحًا في يده ويضع رسومًا غريبة على وجهه ويصارع حافي القدمين.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المصارع العالمي " كامالا " متأثراً بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.