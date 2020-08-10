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النصر يتعادل مع أبها في الشوط الأول

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سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول من مباراة النصر والشباب الجارية الآن على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز (المحالة) في إطار منافسات

الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات نصف اللقاء الأول، وأهدر العالمي

أكثر من فرصة لافتتاح التسجيل .

ودخل النصر المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير للمحترفين برصيد 45 نقطةـ بينما يحتل فريق أبها المركز التاسع برصيد 33 نقطة .

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