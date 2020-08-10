النصر يتعادل مع أبها في الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول من مباراة النصر والشباب الجارية الآن على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في إطار منافساتالأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات نصف اللقاء الأول، وأهدر العالميأكثر من فرصة لافتتاح التسجيل .
ودخل النصر المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطةـ بينما يحتل فريق أبها المركز التاسع برصيد 33 نقطة .
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