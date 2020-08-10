شاهد.. اتحاد الكرة يكرم عبدالله السعيد وممر شرفي في مباراة بيراميدز وطنطا

قام الاتحاد المصري لكرة القدم بتكريم النجم الدولي عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز بعد دخوله نادي المائة هدف في بطولة الدوري المصري الممتاز . وقام عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بتسليم جائزة خاصة للاعب حملت اسمه ضمن قائمة اللاعبين الذين انضموا قبله إلى نادي المائة وعلى رأسهم نجم الترسانة حسن الشاذلي . الذين انضموا قبله إلى نادي المائة وعلى رأسهم نجم الترسانة حسن الشاذلي . وخل عبد الله إلى ملعب استاد الدفاع الجوي لخوض مباراة فريقه أمام طنطا وسط ممر شرفي قام لاعبو الفريقين بتنفيذه تكريمًا للاعب الذي أثبت تواجده بقوة كأحد أفضل نجوم الكرة المصرية عبر التاريخ . الذي أثبت تواجده بقوة كأحد أفضل نجوم الكرة المصرية عبر التاريخ . وتضم قائمة نادي المائة كلا من: حسن الشاذلي - 173 هدفا حسام حسن - 168 هدفا Advertisements السيد الضظوي - 127 هدفا مصطفى رياض - 122 هدفا محمود الخطيب - 109 أهداف أحمد الكاس - 107 أهداف محمد أبو تريكة - 106 هدف عبدالله السعيد - 102 هدف جمال عبدالحميد - 101 هدف

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