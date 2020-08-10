ميسي يتبرع بأجهزة تنفس صناعي لمستشفيات الأرجنتين

تبرع ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة بـ50 جهاز تنفس صناعي لمستشفيات الأرجنتين لمواجهة أزمة فيروس "كورونا". جاء ذلك مع ارتفاع نسبة حالات الإصابة والحاجة للإمداد بالتجهيزات الطبية. وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية اليوم الاثنين أن النظام الصحي في الأرجنتين يواجه خطر الانهيار بسبب انتشار فيروس كورونا مثلما حدث في إسبانيا نهاية شهر مارس الماضي. وأكدت الصحيفة أنه وصل 32 جهاز تنفس صناعي بالفعل يوم الجمعة الماضي إلى روزاريو من أصل 50 جهازا تبرعت بهم مؤسسة ليو ميسي. بالإضافة لتبرعات شخصية قام بها اللاعب الأجنتيني تخطت قيمتها المليون يورو لمكافحة الفيروس في إقليم كتالونيا والأرجنتين.

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