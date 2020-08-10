المشرف على الكرة بالمقاصة يشيد بالفوز على أسوان

أشاد المحاسب محمد مجد المشرف العام على الكرة بنادي مصر المقاصة بالانتصار الذي حققه الفريق مساء اليوم على فريق أسوان بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ 18 للدوري.

وقال مجد عقب فوز الفريق في لقاء أسوان قائلا "الحمد لله علي الفوز.. مع احترامي لفريق أسوان لكن ليس هذا الاختبار الحقيقي لفريقنا".

وأضاف مجد قائلا "للأمانة كابتن إيهاب جلال مدرب مجتهد، ومن خلال

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متابعتي للفريق خلال الفترة الأخيرة رأيته لا يترك أي صغيرة ولا كبيرة في الفريق إلا يراعي فيها ضميره، ودائما يبذل جهد ومثابرة سواء من الناحية الفنية أو الإدارية".

واستطرد مجد في حديثه عن إيهاب جلال المدير الفني المقاصة ووصفه بأنه صانع للنجوم بجانب قدرته على إعادة بريق النجوم مثل

الثنائي محمد إبراهيم وصلاح ريكو.

وأشاد مجد بالدور القيادي الذي يقوم به جلال في قيادة أجهزة الفريق بغض النظر عن أي نتيجة لأن النتائج في النهاية توفيق من عند الله.

ووجه المشرف العام على الكرة بالمقاصة التحية للمدي الفني إيهاب جلال وكل أجهزة الفريق واللاعبين بعد نجاحهم في تعديل مسار الفريق، والارتقاء من المركز قبل الأخير إلي المركز الرابع عشر واصفا ذلك بأنه “خطوة أولى” مؤكدًا أن الطريق ما يزال طويل أمام الفريق متمنيًا دوام التوفيق للجهاز الفني واللاعبين.