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أيمن المزين يعلن تشكيل طنطا أمام بيراميدز في الدوري

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أعلن المدير الفني أيمن المزين عن تشكيل فريق طنطا أمام بيراميدز في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 19 من

بطولة الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، وسيقود اللقاء الحكم

أحمد جمال بمساعد الثنائي أحمد لطفي وشهاب راشد في وجود الحكم الرابع محمد الدسوقي.

وستكون مباراة بيراميدز ضد طنطا مذاعة عبر قناة ON Time Sports 2 HD بصوت المعلق الرياضي مؤمن حسن .

وجاء تشكيل طنطا للمباراة كالأتي:

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