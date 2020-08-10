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فيتوريا يعلن تشكيل النصر أمام أبها في الدوري السعودي

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أعلن المدير الفني روي فيتوريا عن تشكيل فريق النصر أمام أبها في المباراة التي من المقرر ان تجمع بين الفريقين على ملعب استاد مدينة الأمير

سلطان بن عبدالعزيز (المحالة) اليوم في إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين .

ويدخل النصر المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير للمحترفين برصيد 45 نقطةـ بينما يحتل فريق أبها المركز التاسع برصيد 33 نقطة .

وجاء تشكبل النصر للمباراة كالأتي :

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