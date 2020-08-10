وزير الشباب يلتقي مع ممثلي أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، إقامة أماكن ثابتة لعرض منتجات أندية الفتاة والمرأة كونها أندية منتجة بمختلف مراكز الشباب ، وذلك خلال لقائه بمنسقي أندية الفتاة والمرأة عبر تقنية الفيديو كونفرانس . وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمبادرات المقدمة والأفكار الخاصة بالمنسقين والتي تعمل علي تطوير منتخبات وأنشطة وفعاليات أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب، والتي تعد بمثابة احياء للحرف التراثية والمشغولات اليدوية والتطريز والجلود والمأكولات والخياطة واشغال يدوية اشاد بها الجميع للإعتماد على النفس وتعلم مهارات لتعود بالنفع على الأسرة وتعد احد مصادر التسويق والإعتماد على النفس . التراثية والمشغولات اليدوية والتطريز والجلود والمأكولات والخياطة واشغال يدوية اشاد بها الجميع للإعتماد على النفس وتعلم مهارات لتعود بالنفع على الأسرة وتعد احد مصادر التسويق والإعتماد على النفس . ووجه الدكتور أشرف صبحي بتخصيص دورات للشمول المالي وتدريب أندية الفتاة والمرأة علي التسويق الألكتروني ودراسة كافة المشروعات المقدمة وتخصيص أماكن ثابتة لعرض منتجات هذه الأندية ، مؤكداً علي تحديد ملتقي واحتفالية سنوية لعرض منتجات الأندية . أماكن ثابتة لعرض منتجات هذه الأندية ، مؤكداً علي تحديد ملتقي واحتفالية سنوية لعرض منتجات الأندية . استعرضت منسقات أندية الفتاة والمرأة عبر الفيديو كونفرانس ، المشاريع التي تنفذها الأندية والبالغ عددها 342 نادي فتاة ومرأة بمختلف مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية كافة . ووجه منسقو أندية الفتاة الشكر لوزير الشباب والرياضة لدعمه المستمر لهذه الأندية ، وعبرت منسقة أندية الفتاة والمرأة بشمال سيناء عن خالص شكرها للوزير لدعمه الدائم وإحداثه طفرة ونقلة نوعية في تلك الأندية بشمال سيناء .

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