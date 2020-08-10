مانشيني: خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا مفاجأة، وبيرلو محظوظ

أكد المدير الفني للمنتخب الإيطالي “روبرتو مانشيني”، أن إقصاء يوفنتوس على يد أولمبيك ليون في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا كان مفاجأة، كما وصف المدير الفني الجديد ليوفنتوس أندريا بيرلو بـ “المحظوظ” عقب توليه تدريب اليوفي.

وقال مانشيني في تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية: ” أنا لم أتوقع خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا، كنت متأكداً من أنهم سيتأهلون، لكنها كانت سنة سيئة وصعبة لا يمكن التنبؤ بها. خاصة بالنسبة للفرق التي أجرت تغييرات في صفوفها مثل يوفنتوس”.

وأضاف: “ساري لم يكن قادراً على تنفيذ أفكاره وتطبيق أسلوب اللعب الخاص به في كرة القدم، بينما بيرلو محظوظ فهو سيبدأ من القمة مع الفريق الأفضل، ربما لم أبدأ من الأسفل لكنني بدأت في فيورنتينا، وليس مع يوفنتوس”.

وتابع مانشيني حديثه قائلاً: “بغض النظر عن المزح، لأنني إذا كنت أبحث عن شخص لديه معرفة كبيرة بكرة القدم سوف أنظر إلى بيرلو، فهو مثل دانييلي دي روسي، كنت أرغب في العمل معه”.

واختتم مدرب إنتر ميلان السابق:”هناك دائمًا أول مرة، بيرلو يفتح طريقاً جديداً، دعونا نتبعه ونتمنى حظاً سعيداً له”.

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