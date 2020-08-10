ريال مدريد يعرض نجميه على يوفنتوس لضم ديبالا

كشفت تقارير صحفية إيطالية ان بطل اسبانيا “ريال مدريد” بدأ يخطط للموسم الجديد 2020/2021 قبل شهر تقريباً من عودة منافسات الدوري الاسباني وذلك بمحاولة ضخ دماء جديدة بالفريق الخاسر قبل ايام امام “مانشستر سيتي” في دوري أبطال أوروبا.

ويطمح ريال مدريد إلى تعزيز خط الهجوم الذي شكل ابرز نقاط ضعفه بالموسم المنصرم 2019/2020 واعينه متجهة نحو الارجنتيني مهاجم يوفنتوس الايطالي “باولو ديبالا”.

وحسب ما ورد بالمصدر الاعلامي الايطالي “سبورت ميدياسيت” فإن ريال مدريد معجب بشدة باللاعب “باولو ديبالا“، ومستعد لتقديم عرض مغري للسيدة العجوز من أجل التخلي عن خدماته.

Advertisements

وأضافت شبكة الأخبار الإيطالية، أن يوفنتوس يعتبر ديبالا احد ركائز الفريق الأساسية في الوقت الحالي، وايضًا خلال المواسم القادمة لذلك لا ترغب الإدارة في بيعه الا اذا رغب اللاعب في التوجه إلى ريال مدريد، وحينها لن يقف البيانكونيري أمام رغبته ولكن مقابل مبلغ مالي ضخم.

ووفقًا لعدد كبير من التقارير الإسبانية، فإن “ريال مدريد” لا يخطط إلى ابرام صفقات جديدة بمبالغ ضخمة في الميركاتو الصيفي الحالي، الا انهم مستعدين لتقديم مبلغ مالي بالإضافة إلى “توني كروس وإيسكو”، من أجل إقناع يوفنتوس بالتخلي عن خدمات ديبالا.

وتوج “باولو ديبالا” بجائزة أفضل لاعب في الدوري الايطالي هذا العام متفوقاً على نجوم الكالتشيو مثل زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو و هداف الدوري تشيرو ايموبيلي و زلاتان إبراهيموفيتش.

..