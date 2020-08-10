بث مباشر | مباريات اليوم الاثنين 10-8-2020 “الدوري الأوروبي في ألمانيا والهلال يستقبل الفتح”

تقام على الأراضي الألمانية قمة مباريات اليوم الاثنين 10-8-2020 بين الإنتر الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني، في افتتاح ربع نهائي الدوري الأوروبي، والمقرر إقامته من مباراة واحدة بسبب ظروف فيروس كورونا.

وفي نفس التوقيت سيلعب مانشستر يونايتد مع كوبنهاجن الدنماركي الذي فجر مفاجأة كبيرة في دور الـ 16 حين أقصى فريق باشاك شهير التركي بثلاثية لهدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسيتزامن مع مباراتي ربع نهائي الدوري الأوروبي، مباراة بين الاتحاد السكندري والزمالك في الدوري المصري، ومباراة بين الوداد البيضاوي وأولمبيك خريبكة في الدوري المغربي، وسيتوجب على الوداد تحقيق الفوز إذا ما أراد مواصلة منافسة الرجاء على اللقب هذا الموسم، بالاضافة إلى مباراة قمة في الدوري السعودي بين الهلال والفتح.

يمكنك أن تتابع جميع نتائج مباريات اليوم في بث مباشر لحظة بلحظة مع الخليج 365، عن طريق زيارة مركز البث المباشر أثناء سير اللعب أو بعد انتهاء المباريات.

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المباراة الموعد بتوقيت جرينيتش المسابقة مانشستر يونايتد – كوبنهاجن 19:00 جرينيتش الدوري الأوروبي – ربع النهائي الإنتر – باير ليفركوزن 19:00 جرينيتش الدوري الأوروبي – ربع النهائي جريميو – فلومينينسي 0/1 الدوري البرازيلي الجولة 1 بيسكارا – بيروجيا 19:00 جرينيتش تفادي الهبوط من الدوري الايطالي الدرجة الثانية (سيري ب) الشباب – التعاون جارية الآن الدوري السعودي الجولة 24 أبها – النصر جارية الآن الدوري السعودي الجولة 24 الحزم – العدالة جارية الآن الدوري السعودي الجولة 24 Advertisements الهلال – الفتح 18:00 جرينيتش الدوري السعودي الجولة 24 الوداد – أولمبيك خريبكة 19:00 جرينيتش الدوري المغربي الجولة 21 الدفاع الجديدي – الجيش الملكي 21:00 جرينيتش الدوري المغربي الجولة 21 بيراميدز – طنطا جارية الآن الدوري المصري الجولة 19 الاتحاد السكندري – الزمالك 19:00 جرينيتش الدوري المصري الجولة 18 الصريح – سحاب جارية الآن الدوري الأردني الجولة 3 الجزيرة – العقبة 17:30 جرينيتش الدوري الأردني الجولة 3 الفيصلي – الحسين إربد 17:30 جرينيتش الدوري الأردني الجولة 3 الوحدة – المجد 18:00 جرينيتش كأس سوريا – النهائي

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