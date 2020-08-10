بث مباشر | شاهد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي لحظة بلحظة “صور”

تابع بث مباشر لحظة بلحظة “صور” لمباراة “الهلال والفتح” في أهم مباريات اليوم الاثنين 10-8-2020 في الجولة الـ24، بالدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الهلال والفتح” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “سمير المعيرفي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينتش، على استاد جامعة الملك سعود.

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يدخل “الهلال” المباراة منتشيًا بتحقيق الفوز في ديربي الرياض على “النصر” بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في أولى مباريات الفريقين بالدوري السعودي بعد توقف النشاط الرياضي لفترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة، بفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”، وبفارق 11 نقطة عن الثالث “أهلي جدة” الذي انتصر على اتحاد جدة أمس الأحد.

في المقابل ينافس فريق “الفتح” على النجاة من الهبوط إلى الدوري السعودي الدرجة الأولى، حيث يقبع في المركز الـ14 برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الـ13 “اتحاد جدة” الذي لعب مباراة زائدة.

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