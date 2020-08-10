رابط بث مباشر يلا شوت لمباراة “الهلال والفتح” في أهم مباريات اليوم الاثنين 10-8-2020 في الجولة الـ24، بالدوري السعودي.
تنقل مباراة “الهلال والفتح” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “سمير المعيرفي”.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينتش، على استاد جامعة الملك سعود.
يحتل “الهلال” صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة، بفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”، وبفارق 11 نقطة عن الثالث “أهلي جدة” الذي انتصر على اتحاد جدة أمس الأحد.
وخاض ابناء المدرب “رازفان لوشيسكو” 23 مباراة في الدوري، حققوا الفوز في 16، وتعادلوا في 6، وخسروا مباراة واحدة فقط، كانت امام “النصر” في مباراة الدور الأول، وسجل لاعبوه 56 هدف كأقوي هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 20 مرة.
في المقابل ينافس فريق “الفتح” على النجاة من الهبوط إلى الدوري السعودي الدرجة الأولى، حيث يقبع في المركز الـ14 برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الـ13 “اتحاد جدة” الذي لعب مباراة زائدة.
اضغط هنا لمشاهدة الهلال والفتح
..
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | مشاهدة الهلال والفتح في الدوري السعودي رابط يلا شوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.