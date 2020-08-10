بث مباشر | شاهد الهلال والفتح في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “الهلال والفتح” في أهم مباريات اليوم الاثنين 10-8-2020 في الجولة الـ24، بالدوري السعودي.

تنقل مباراة “الهلال والفتح” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “سمير المعيرفي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينتش، على استاد جامعة الملك سعود.

يحتل “الهلال” صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة، بفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”، وبفارق 11 نقطة عن الثالث “أهلي جدة” الذي انتصر على اتحاد جدة أمس الأحد.

في المقابل ينافس فريق “الفتح” على النجاة من الهبوط إلى الدوري السعودي الدرجة الأولى، حيث يقبع في المركز الـ14 برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الـ13 “اتحاد جدة” الذي لعب مباراة زائدة.

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