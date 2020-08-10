المدير الرياضي لدورتموند: اتخذنا القرار النهائي بشأن مستقبل سانشو

أكد المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند الألماني “مايكل زورك”، أن الجناح الإنجليزي الشاب “جادون سانشو” سوف يستمر في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، رغم محاولات مانشستر يونايتد لضمه.

وسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع اللاعب الشاب لتدعيم خط هجومه في سوق الانتقالات الصيفي 2020، لكن يبدو أن آمال الشياطين الحمر قد تلاشت في ضمه.

وقال زورك في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل الإنجليزية: “نحن نخطط مع جادون سانشو، سيلعب لنا الموسم المقبل، القرار نهائي، أعتقد أن هذا يجيب على جميع الأسئلة”، كما كشف زورك أن النادي الألماني جدد عقد سانشو سراً حتى عام 2023 قبل عام.

وذكرت تقارير صحفية ألمانية أن عقد سانشو لا يتضمن شرط جزائي، مما سيعزز من موقف بوروسيا دورتموند في الاحتفاظ باللاعب وعدم التخلى عن خدماته بأقل من 108 مليون جنيه استرليني، وهذا ما يعرقل مانشستر يونايتد عن إتمام الصفقة.

ويالجدير بالذكر أن سانشو قد سافر على متن الطائرة إلى معسكر دورتموند التدريبي في سويسرا استعدادًا للموسم المقبل، صباح اليوم الإثنين، ليبتعد عن مانشستر يونايتد الذي يعتبره الهدف الأول في الميركاتو الصيفي، ويبدأ الفريق الإنجليزي في البحث عن بدائل مثل كينجسلي كومان ودوجلاس كوستا.

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