يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر | فيديو أهداف مباراة النصر وأبها فى الدوري السعودي، في أهم مباريات اليوم الاثنين 10-8-2020 في الجولة الـ24، من مسابقة “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

تنطلق مباراة النصر وأبها في تمام الساعة 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت مكة المكرمة، 16:15 بتوقيت جرينتش، وتقام على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية “المحالة”.

تنقل مباراة النصر وأبها عبر قناة السعودية الرياضية 2 HD، بصوت المعلق الرياضي “عبد الله الغامدي”.

كان النصر قد تعرض لهزيمة قاسية بالجولة الماضية أمام منافسه التاريخي الهلال برباعية مقابل هدف، في مباراة أقيمت على أرضية ستاد الملك فهد الدولي، أما أبها فقد فاز على الاتحاد بنتيجة 2-1.

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ويحتل فريق النصر المركز الثاني بترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 45 نقطة، أما أبها فيحل في المرتبة التاسعة برصيد 33 نقطة.

يذكر ان آخر مباراة جمعت بين أبها والنصر كانت في الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز النصر برباعية نظيفة، سجل الأهداف عبد الرزاق حمد الله في الدقيقتين 8 و46 من ركلة جزاء إلى جانب يحيى الشهري في الدقيقة 26 ونور الدين إمرابط في الدقيقة 58.

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