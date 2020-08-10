يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة النصر وأبها، ضمن مباريات اليوم الاثنين، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
تقام المباراة على ملعب نادي أبها “الأمير سلطان بن عبد العزيز” ضمن الجولة 24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تبدأ مباراة النصر وأبها في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينيتش، 19:15 بتوقيت السعودية، وتنقل على القناة السعودية الرياضية 2 بتعليق “عبد الله الغامدي”.
يدخل النصر هذا اللقاء وعينه على تحقيق الفوز للهروب من ملاحقة أهلي جدة الذي صار على بُعد نقطتين فقط منه بعد الفوز الثمين الذي حققه “الراقي” على ملعب الاتحاد في ديربي جدة ليلة أمس الأحد لحساب الجولة ذاتها.
ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 45 نقطة أقل بتسع نقاط واضحة عن الهلال المتصدر والذي تنتظره مباراة قوية أمام الفتح في وقت لاحق من مباريات اليوم.
اضغط هنا لمشاهدة النصر وأبها بث مباشر رابط يلا شوت
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | شاهد النصر وأبها في الدوري السعودي “رابط يلا شوت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.