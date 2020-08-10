بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة النصر وأبها، ضمن مباريات اليوم الاثنين، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
تقام المباراة على ملعب نادي أبها “الأمير سلطان بن عبد العزيز” ضمن الجولة 24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تبدأ مباراة النصر وأبها في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينيتش، 19:15 بتوقيت السعودية، وتنقل على القناة السعودية الرياضية 2 بتعليق “عبد الله الغامدي”.
يدخل النصر هذا اللقاء وعينه على تحقيق الفوز للهروب من ملاحقة أهلي جدة الذي صار على بُعد نقطتين فقط منه بعد الفوز الثمين الذي حققه “الراقي” على ملعب الاتحاد في ديربي جدة ليلة أمس الأحد لحساب الجولة ذاتها.
ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 45 نقطة أقل بتسع نقاط واضحة عن الهلال المتصدر والذي تنتظره مباراة قوية أمام الفتح في وقت لاحق من مباريات اليوم.
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النصر 0-0 أبها
???? ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز (أبها-السعودية)
???? الدوري السعودي (الجولة 24)
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بث مباشر النصر وأبها في الدوري السعودي لحظة بلحظة
- أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة النصر وأبها في الدوري السعودي..
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- أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.
- ???? ???? تشكيلة النصر اليوم:
- جونز – الغنام – مايكون – العمري – خميس – بيتروس – الخيبري – أحمد موسى – جوليانو – نور الدين أمرابط – عبد الرزاق حمدالله.
- ⬜️ ???? تشكيلة أبها اليوم:
- عبد العالي محمدي – كرم برناوي – عطوشي – خالد الخثلان – نادر الشراري – مهدي جيان تاهرات – كريم العواضي – عمار سراج النجار – سعد بقير – حسن موسى القيد – فراس شواط.
- 1″ صافرة بداية اللقاء..
- 5″ النصر مستحوذ في انطلاقة المباراة، ويحاول تسجيل هدف مُبكر لإعادة الأمور لنصابها والتأكيد على أن المنافسة لم تنته بعد.. سنرى!
- 6″ أووووووووه…نور الدين أمرابط يُرسل عرضية جميلة من الجهة اليمنى داخل منطقة الستة ياردات، تمر من الجميع بما في ذلك المهاجم النيجيري “أحمد موسى” الذي حاول اللحاق بها وتحويلها داخل الشباك لكنه سقط لتعبر إلى الرواق الأيسر من الملعب دون متابعة…
- 7″ في إعادة اللقطة الماضية ظهر مدافع أبها “كرم برناوي” في الوقت المناسب وضايق أحمد موسى ليعيقه عن اللحاق بالكرة..
- 15″ أحمد موسى يلعب بأنانية كبيرة، وأحيانًا بتسرع في اتخاذ القرارات..
- 20″ الاستحواذ كبير جدًا من جانب النصر دون خطورة حقيقية.
- 38″ أووووووووووووه…أخطر فرصة في المباراة لصالح النصر ، عبد الرزاق حمدالله يراوغ داخل منطقة الجزاء ويصوب مقوسة على أقصى يسار الحارس الذي قفز وأنقذها بأطراف أصابعه، دون متابعة من أي لاعب من لاعبي النصر..
- 42″ أبها ينتفض بهجمة مرتدة لم تكتمل داخل منطقة الجزاء بسبب سوء تفاهم بين اللاعبين.
- 45″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0
- جوليانو كان نجم المباراة في الشوط الأول، أبها قدم مستوى كبير في الخطوط الخلفية، وأحمد موسى كان المخيب بسبب سوء تصرفه وتمريراته المقطوعة الكثيرة.
- الشوط الثاني
- 45″ صافرة بداية الحصة الثانية بين النصر وأبها..والاستحواذ مستمر للنصر..
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