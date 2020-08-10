أتلتيكو مدريد يكشف هوية الثنائي المصاب بكورونا قبل لقاء لايبزيج

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن هوية ثنائي الفريق المصاب بفيروس كورونا اليوم الإثنين في بيان رسمي، وهما أنخيل كوريا وسيمي فرساليكو.

وقال النادي الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي، صباح اليوم الإثنين: “خضع لاعبو الفريق الأول والجهاز الفني لاختبارات جديدة يوم الأحد وجاءت جميع النتائج سلبية، بعد أن ثبتت إصابة اثنين من أعضاء الفريق الأول يوم السبت واتباع بروتوكول الصحة، حيث تم إجراء المزيد من الفحوصات على أقاربهم ، وجميعها كانت سلبية”.

وتابع: “سيعود الفريق الأول إلى التدريبات مساء الإثنين بدون أنخيل كوريا الذي لا تظهر عليه أعراض وعزل نفسه في المنزل، وسيمي فرساليكو الذي كان يتعافى من إصابة ولم يتدرب مع المجموعة، اللاعب الكرواتي أيضًا بدون أعراض وسيبقى في المنزل”.

وأضاف: “سيراقب الأطباء كلا اللاعبين وفقًا للبروتوكول الصحي، ويتقدم النادي وخدماته الطبية بالشكر لوسائل الإعلام على الاحترام الذي أبدته لخصوصية ثنائي الفريق”.

واختتم البيان: “نتيجة لذلك، سيسافر 21 من لاعبي الفريق الأول بالإضافة إلى لاعبي الأكاديمية: أليكس دوس سانتوس ومانو سانشيز وريكيلمي وتوني مويا يوم الثلاثاء إلى العاصمة البرتغالية للتركيز على ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيج”.

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