أخبار اتحاد جدة| رد على الافتراءات بعد الهزيمة من الاهلي!

تعرض اتحاد جدة للهزيمة بالأمس أمام غريمه التقليدي، النادي الاهلي، بنتيجة 2 ـ 1، ضمن منافسات الجولة 24 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وعقب المباراة، انهالت الانتقادات على إدارة اتحاد جدة، واتهمها الكثيرون بأنها السبب في تراجع النتائج، لكن الإعلامي عدنان جستنيه كان له رأي آخر.

وقال جستنيه من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “موقفي واضح وثابت مع الكيان، إدارة الاتحاد صحيح كان لها أخطاء، لكن الحديث الآن بعد مباراتين سيئتين للفريق”.

وأضاف “كل من يقول أن الإدارة وإدارة الكرة أخفقتا في توفير المعسكر المناسب لإعداد الفريق جانبهم الصواب، وسأقدم قريباً ما يثبت أن كلامهم افتراء”، مُختتمًا بقوله “المشكلة الحقيقية في اللاعبين أولاً وأخيراً”.

ويحتاج العميد إلى مجهود كبير للنجاة من الهبوط في الموسم الحالي، حيث يتواجد اتحاد جدة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 23 نقطة، قبل 6 جولات من نهاية المسابقة.

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