عضو شرف الهلال: شجعت النصر من قبل.. والجميع يتمنى ماجد عبدالله

كشف عضو شرف الهلال ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الأمير نواف بن محمد، أنه في مباراة سابقة شجع الغريم التقليدي، نادي النصر، مُعترفًا بأنه تمنى انضمام الأسطورة السعودية، ماجد عبدالله، إلى صفوف الزعيم.

وقال عضو شرف الهلال في تصريحات صحفية “من اللي ما يتمنى ماجد عبد الله، روح علمني عطني واحد ما كان يتمنى لاعب مثل ماجد عبد الله، ماجد عبد الله لاعب متميز”.

وأوضح “في مباراة شجعت النصر لأن فوزه على الشباب يجعل الهلال البطل، وفعلًا حضرت المباراة، الهلال يلعب مع الأهلي في جدة في نفس الوقت والنصر مع الشباب، وحضرت المباراة وشجعت النصر”.

وكان الهلال قد فاز على النصر بنتيجة 4 ـ 1، يوم الأربعاء الماضي، في إطار الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويتواجد الهلال في صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 54 نقطة، حيث وسع الفارق مع الغريم النصر “الوصيف”، إلى 9 نقاط.

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