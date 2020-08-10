اعتذار وليد الفراج يُثير تفاعل جماهير الهلال والنصر!

تفاعلت جماهير ناديي الهلال والنصر مع تغريدات الإعلامي، وليد الفراج، التي قدم من خلالها اعتذاره عما حدث في برنامج “الدوري مع وليد”، عقب مواجهة الديربي الماضية في الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الهلال قد فاز على النصر 4 ـ 1، وأبدت بعض الجماهير استياءها من بعض ما قُدم في برنامج “الدوري مع وليد”، خلال الأيام الماضية.

وقال الفراج من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “أحبتي.. إن ما تم طرحه في برنامج الدوري مع وليد، في الفترة الماضية، ليس موجها ضد طرف أو نادٍ محدد، ولا نقصد به الإساءة لأي جمهور” .

وأضاف “أعتذر لكل الأحبة ممن شعروا أنهم المقصودين بهذا الأمر، سواء صدر مني أو من ضيوف البرنامج. سنعمل جاهدين على الوقوف على نفس المسافة من جميع أندية الوطن، والجماهير الغالية، والابتعاد عن اللمز والإساءة، وسيكون هدفنا في المرحلة المقبلة الصالح العام لرياضة بلادنا”.

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وعلق الفراج على تغريدة سابقة قال فيها عن فوز الهلال على النصر “لن تفيدك هاشتاقات ومغردين واشاعات واساليب كانت تتناسب مع دوريات الثمانينات . الزمن تغير والحسم والتأثير داخل الملعب فقط ولم يعد اللاعب او الجمهور يتأثر بالضجيج والغبار وحملات الشلل الالكترونية الف مبروك للهلال فوزه الذي لم يستحقه غيره ، وحظ اوفر للنصر”.

وقدم اعتذاره عن أي سوء فهم بخصوص التغريدة، وأنهى بقوله “اكن كامل التقدير والاحترام لكافة مسئولي الرياضة السابقين والحاليين وكذلك إنجازات اندية الوطن والتي لا نقصد مطلقا الطعن فيها”.

وكان وليد الفراج قد هاجم بشدة الانتقادات التي خرجت من جماهير وإعلاميين نادي النصر للتشكيك في التحكيم عقب الهزيمة من الهلال 4 ـ 1.

ويتواجد الهلال في صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 54 نقطة، حيث وسع الفارق مع الغريم النصر “الوصيف”، إلى 9 نقاط.

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