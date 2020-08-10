جناح يوفنتوس بديلاً لـ “سانشو” في مانشستر يونايتد

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مهتم بالتعاقد مع جناح فريق يوفنتوس الإيطالي “دوجلاس كوستا“، خلال سوق الانتقالات الصيفي 2020.

وسعى مانشستر يونايتد لضم الجناح الإنجليزي “جادون سانشو” لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، لكن على ما يبدو أن الصفقة أصبحت بعيدة عن الشياطين الحمر بعدما فشل الناديين في التوصل لاتفاق مادي.

وتجدر الإشارة بأن جادون سانشو قد غادر برفقة بعثة فريقه الألماني نحو سويسرا، ليكون متواجدا في المعسكر التدريبي للفريق استعدادا للموسم المقبل.

Advertisements

وأوضحت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن الدولي البرازيلي دوجلاس كوستا هو أحد 5 لاعبين يستعدوا لمغادرة البيانكونيري في الموسم المقبل، وذلك بعدما شارك في 6 مباريات فقط بالدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي.

ولم يحظى اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا بثقة المدرب السابق لليوفي ماوريتسيو ساري، في المقابل يسعى آندريا بيرلو المدير الفني الجديد للنادي الإيطالي لتجديد دماء الفريق، والاستغناء عن عدة لاعبين أبرزهم “دوجلاس كوستا، بليز ماتويدي وسامي خضيرة”.

وانضم كوستا لصفوف يوفنتوس من بايرن ميونيخ في عام 2017 على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل بصورة نهائية للسيدة العجوز في 2018، وسجل البرازيلي 10 أهداف و صنع 21 آخرين خلال 101 مباراة خاضها مع اليوفي.

..