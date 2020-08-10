تشيلسي يستهدف ضم ثنائي أياكس في الميركاتو الصيفي

صوب نادي تشيلسي الإنجليزي أعينه نحو ثنائي أياكس أمستردام الهولندي آندري أونانا ونيكولاس تاجليافيكو، كأحد الخيارات المطروحة لتدعيم صفوف الفريق الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي تشيلسي قد حدد الثنائي يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، وبن تشيلويل ظهير أيسر ليستر سيتي كخيار أول لضمهم في الميركاتو الصيفي، لكن ارتفاع أسعار الثنائي قد يدفع البلوز إلى تغيير وجهته خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت صحيفة إكسبريس الإنجليزية، أن تشيلسي يضع أولوية لضم ظهير أيسر هذا الصيف، وكذلك استبدال الحارس كيبا أريزابالاجا، الذي لم يظهر بالمستوى المطلوب، ولم ينجح في إقناع المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد، الذي يأمل في تطوير مستوى فريقه خلال الموسم المقبل.

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وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن ليستر سيتي قد يطلب الحصول على 80 مليون جنيه استرليني للتخلى عن خدمات بن تشيلويل، بينما قد تصل قيمة ضم الحارس يان أوبلاك إلى 100 مليون جنيه استرليني، لذلك قد يفضل النادي اللندني ضم أونانا مقابل 22.5 مليون استرليني، وكذلك تاجليافيكو مقابل 30 مليون استرليني.

وكانت إدارة أياكس قد منحت وعداً للظهير الأيسر تاجليافيكو بالسماح له بالرحيل هذا الصيف، إذا تم تقديم عرض مقبول، على الرغم من أن اللاعب الأرجنتيني الدولي لديه عام آخر في عقده.

وكان تشيلسي قد نجح بالفعل في ضم الثنائي المغربي حكيم زياش قادماً من صفوف أياكس أمستردام، والألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الصاعد، خلال سوق الانتقالات الصيفي 2020.

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