ريال مدريد يطلب ديبالا من يوفنتوس

أكدت تقارير صحفية، أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، بداية من الموسم الجديد.



وذكرت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، أن ريال مدريد بعد إقصائه من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، بدأ العمل والتخطيط من أجل الموسم المقبل.



وأشارت إلى أن ريال مدريد أبلغ بالفعل يوفنتوس برغبته في ضم ديبالا في فترة الانتقالات الصيفية، موضحة أن الملكي سيحاول إتمام الصفقة إذا كانت في متناول اليد.



ونوهت بأن ريال مدريد قد يُدخل إيسكو أو توني كروس في الصفقة من أجل إقناع يوفنتوس، خاصة في ظل إعجاب أندريا بيرلو المدير الفني الجديد لليوفي باللاعب الإسباني.



وختمت الشبكة بأن العرض الأبيض قد يصل إلى 100 مليون يورو. المصدر: موقع كورة

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