رياضة | فايلر يؤجل صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يؤجل صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إدارة ناديه تأجيل فكرة التعاقد مع نجم إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحدث فايلر خلال الساعات الماضية مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وأكد رغبته في تأجيل التعاقد مع أسامه جلال مدافع الفريق البترولي بالموسم الجديد.

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وكان المارد الأحمر، فتح خطوط اتصالات جديدة مع نادي إنبي، للتفاوض حول إتمام التعاقد مع أسامه جلال مدافع الفريق البترولي، مع بداية الموسم المقبل.

وكانت محاولات الأهلي للتعاقد مع باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي، فشلت بسبب ارتفاع المقابل المادي من جانب ناديه ورفض تخفيض المتطلبات.

ويعتبر أسامه جلال، واحد من أفضل مدافعي الكرة المصرية بالوقت الحالي، وساهم مؤخرًا في التتويج مع المنتخب الوطني الأولمبي، ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي أقيمت في مصر منتصف العام الماضي.