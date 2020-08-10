رياضة | نجم انبي يحسم مصيره من الانتقال للأهلي أو الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم انبي يحسم مصيره من الانتقال للأهلي أو الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمود جاد، حارس مرمى فريق إنبي، أن عملية انتقاله للأهلي أو الزمالك والاحتراف الخارجي، مجرد عروض شفوية ولم تدخل مرحلة الجدية حتى الآن.

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وقال جاد خلال مداخلة هاتفية على إذاعة "راديو مصر" "أحظى بتقدير كبير من جانب حلمي طولان (المدير الفني)، أتمنى تقديم مستوى أفضل خلال المباريات المقبلة، وأفكر كثيرا في الاحتراف الخارجي، والانضمام للأهلي أو الزمالك شرف كبير لي".

وأضاف"لا أحد يستطيع رفض الانضمام للأهلي أو الزمالك، ولكني سأفضل الاحتراف في حال وصلني عرض، سأتخذ تلك الخطوة ولكن لابد أن استمر بنفس المستوى".

وتابع "كنت سأنضم لمنتخب مصر قبل التوقف بسبب كورونا، وأتمنى الانضمام لصفوف المنتخب الأول أو الأليمبي، سعيد بردود أفعال الجميع حول أدائي خلال الفترة الماضية، وكنت مستمتع بمباراة الأهلي وإنبي رغم خسارتنا، أتحمل جزء من المسئولية في هدف الأهلي الأول، ولكن لم أفقد الثقة وأكملت المباراة بشكل جيد".