رياضة | خليفة صلاح يكشف عن موقفه من الاستمرار مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خليفة صلاح يكشف عن موقفه من الاستمرار مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمود صابر لاعب فريق 2002 بالنادي الأهلي، عن موقفه من الاستمرار في القلعة الحمراء وحقيقة رحيله إلى الدوري التونسي حسبما أكد ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب.

وكان ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب أكد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار، أن محمود صابر موهبة كروية في خط الهجوم وسينتهي عقده مع النادي الأهلي في نهاية الموسم ويحق له الرحيل بنهاية الموسم، واللاعب تحدث معي وهو يمتلك عدة عروض، أبرزها من نادي تونسي وهو سيرحل بنهاية الموسم".

وأكد اللاعب، أن الأهلي طلب تجديد عقده ولكنه رفض نهائيًا، خاصةً أنه طلب التجديد على بيض، موضحّا أن هذا لا يحدث في أي نادي".

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وتابع: "خطتي هي الاحتراف وتلقيت أكثر من عرض ولكن أرفض الحديث عنها في الوقت الراهن، وخلال 14 يومًا ستتم كافة الإجراءات وسأرحل عن الأهلي فورًا".

وكشفت صحيفة "صن" الإنجليزية عن رغبة ثلاثة أندية أوروبية فى الحصول على خدمات محمود صابر، خلال الفترة المقبلة بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع المارد الأحمر طوال الأشهر الماضية.

وذكرت الصحيفة أن أندية ستوك سيتى الإنجليزى وفالنسيا الإسبانى وأياكس أمستردام الهولندي تسعى للتعاقد مع محمود صابر أحد المواهب الواعدة في أفريقيا