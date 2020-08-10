رياضة | زيدان يأمر بعودة نجم الملكي من جديد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يأمر بعودة نجم الملكي من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت إدارة نادي ريال مدريد، على استعادة لاعب اللفريق الشاب “أودريوزولا” بداية من الموسم المقبل، وقطع إعارته إلى نادي بايرن ميونخ.

واشارت صحيفة “الماركا” الإسبانية، فإن “أودريوزولا” سيكون ضمن حسابات “زين الدين زيدان” المدير الفني لريال مدريد، في خط وسط الفريق بالموسم القادم.

يذكر أن أودريوزولا يستعد مع لاعبي بايرن ميونخ، لخوض مباراة برشلونة في الدور ربع النهائي, من بطولة دورى أبطال أوروبا، والتي تقرر موعدها يوم 14 من شهر أغسطس الحالي