رياضة | المزين يعلن تشكيل طنطا لمواجهة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المزين يعلن تشكيل طنطا لمواجهة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز بعد قليل في المباراة التي ستقام على استاد الدفاع الجوي. تشكيل أبناء السيد البدوي ضم كلا من :- Advertisements محمود مسعود - سليمان عبد ربه - أحمد فهمي بكر - محمد فتحي - محمود "كابونجا" - أحمد الألفي - إسلام فؤاد - محمد أسعد - أحمد سالم صافي - محمود منصور - حسين فيصل. البدلاء :- محمد العشري - حسام غالي - محمد الشاذلي - إيهاب سمير - أحمد الشناوي - محمد أونش - جون أفيري - محمد أشرف - محمد ناجي "جدو"

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