رياضة | تشكيل بيراميدز لمواجهة طنطا في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل بيراميدز لمواجهة طنطا في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي سيخوض مباراة طنطا المحدد لها السادسة والنصف من مساء اليوم، الاثنين، باستاد الدفاع الجوي، في الجولة ١٩ من الدوري الممتاز.
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق
خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود حمادة
خط الهجوم: إيريك تراوري
ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:
مهدي سليمان - طارق طه - عبد الله بكري - ولفريد كانون - إبراهيم حسن - دودو الجباس - رجب بكار - عمر العيوني - محمد فتحي