رياضة | تشكيل بيراميدز لمواجهة طنطا في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل بيراميدز لمواجهة طنطا في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي سيخوض مباراة طنطا المحدد لها السادسة والنصف من مساء اليوم، الاثنين، باستاد الدفاع الجوي، في الجولة ١٩ من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

Advertisements

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود حمادة

خط الهجوم: إيريك تراوري

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان - طارق طه - عبد الله بكري - ولفريد كانون - إبراهيم حسن - دودو الجباس - رجب بكار - عمر العيوني - محمد فتحي