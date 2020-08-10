رياضة | الإعلان عن تفاصيل مباراة إسبانيا والبرتغال الودية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإعلان عن تفاصيل مباراة إسبانيا والبرتغال الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المنتخب الإسباني، أنه سيواجهخ منتخب البرتغال وديًا خلال شهر أكوتبر المقبل، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لخوض غمار بطولة دوري الأمم الأوروبية

وستقام المباراة في البرتغال في السابع من أكتوبر قبل أن تواصل إسبانيا مسيرتها في الدوري على أرضها في مواجهة سويسرا في العاشر من الشهر نفسه ثم تلعب خارج أرضها في مواجهة أوكرانيا في 14 أكتوبر.

وسيبدأ المنتخب الإسباني الذي يدربه لويس إنريكي مسيرته في الدوري الأوروبي للأمم خارج أرضه أمام ألمانيا في الثالث من سبتمبر المقبل ثم يستضيف نظيره الأوكراني بعدها بثلاثة أيام.

وأخر مواجهة بين منتخبي إسبانيا والبرتغال كانت في دور المجموعات في كأس العالم 2018 في روسيا وكانت مباراة مثيرة أحرز خلالها كريستيانو رونالدو نجم البرتغال ثلاثية من الأهداف (هاتريك).