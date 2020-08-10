رياضة | عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح مصير الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، حديث الشارع في سوق الانتقالات الصيفية بعدما كشف العديد من كبار أوروبا رغبتهم في ضم الفرعون المصري.

وأشار تقرير بصحيفة “دون بالون” الإسبانية: " هناك العديد من الأخبار في إنجلترا عن اقتراب صلاح من الانتقال إلى ناد جديد بالفعل، وخاصة بعد تصريحاته الغامضة عقب تتويجه ببطولة الدوري الإنجليزي عن مستبقله وامكانية رحيله عن الليفر، وهو ما يجعل يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، يتحرك سريعًا في سوق الانتقالات من أجل العثور على بديل يمكنه تغطية مركز الجناح الأيمن على أعلى مستوى.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب يقدم مستويات رائعة وساهم بشكل كبير في الفوز بـدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول ليحقق بذلك حلمه، لكنه وفي عمر الـ 28 لا يزال يريد الاستمرار في تحقيق أهدافه الرياضية، ويكمن التحدي القادم بالنسبة له في ناد لم يرفع أبدًا كأس دوري الأبطال ولكنه يستمر في الاستثمار بشكل هائل، وهو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يمكنه تجنب اختراق قوانين اللعب المالي النظيف باتباع خطة مشابهة لخطة تعاقده مع الفرنسي نيمار عند التحرك لضم صلاح بتقديم عرض للحصول على خدماته على سبيل الإعارة مع بند بأحقية الشراء في الموسم التالي.