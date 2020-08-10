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رياضة | برشلونة يتلقى بشرى سارة قبل موقعة بايرن ميونيخ

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر يتلقى بشرى سارة قبل موقعة بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق كرة القدم العالمية على موعد يوم الجمعة القادمة مع مباراة قوية ومنتظرة تجمع بين برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة .

وكان بايرن ميونخ الألماني قد صعد لدور الثمانية بعد الفوز على نظيره الإنجليزي بينما برشلونة صعد بعد الفوز على نابولي الإيطالي.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن جاهزية النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة للتواجد فى قائمة الفريق الذي سيواجه العملاق البافاري يوم الجمعة بدوري أبطال أوروبا.

وعاد ديمبيلي للمشاركة فى تدريبات برشلونة بعد غياب دام طويلًا بسبب الإصابة من قبل فترة التوقف بسبب فيروس .

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