رياضة | برشلونة يتلقى بشرى سارة قبل موقعة بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يتلقى بشرى سارة قبل موقعة بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق كرة القدم العالمية على موعد يوم الجمعة القادمة مع مباراة قوية ومنتظرة تجمع بين برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا .

وكان بايرن ميونخ الألماني قد صعد لدور الثمانية بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بينما برشلونة صعد بعد الفوز على نابولي الإيطالي.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن جاهزية النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة للتواجد فى قائمة الفريق الذي سيواجه العملاق البافاري يوم الجمعة بدوري أبطال أوروبا.

وعاد ديمبيلي للمشاركة فى تدريبات برشلونة بعد غياب دام طويلًا بسبب الإصابة من قبل فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.