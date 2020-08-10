رياضة | لا تراجع ولا استسلام.. الزمالك يتحرك لضم «الهداف» بأمر كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لا تراجع ولا استسلام.. الزمالك يتحرك لضم «الهداف» بأمر كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، على حسب طلبات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

كارتيرون يتمسك بضم وادي

تحدثت تقارير صحفية داخل نادي الزمالك، عن تمسك المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بضم المهاجم الفلسطيني محمود وادي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي.

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من جانبه أوضحت المصادر، أن إدارة الزمالك تحاول بطل الطرق إقناع، مسؤولي المصري البورسعيدي، بالتخلي عن محمود وادي في الموسم الجديد.

وفي سياق متصل، رحب المهاجم الفلسطيني محمود وادي، بفكرة الرحيل إلى نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة مطلع الانتقالات الصيفية.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء اليوم الاثنين، ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.