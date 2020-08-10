رياضة | رشوان يفتتح الدورة التدريبية الإفتراضية الإقليمية للأولمبياد الخاص

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رشوان يفتتح الدورة التدريبية الإفتراضية الإقليمية للأولمبياد الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يوجه مساء اليوم يشارك الجودو الاولمبية البطل الأولمبي محمد على رشوان كلمه افتتاحية فى الدورة التدريبية الاقليمية الافتراضية باستخدام تقنية ZOOM والتى تتناول أساسيات تدريب الجودو للاعبين فى ضوء العودة الآمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص ، والتى حرص عدد كبير من المدربين والمدربات من مختلف الدول العربية على الاشتراك فى تلك الدورة منذ الاعلان عن مشاركة رشوان فىها و يشرف عليها الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولى ويقوم الاولمبياد الخاص المصرى بتنظيمها.

وجاء حرص أيقونة الجودو الأوليمبى محمد رشوان فى المشاركة فى هذه الدورة دعما منه لحركة الأولمبياد الخاص والدور الذى تقوم به فى خدمة رياضات ذوي الإعاقة الفكرية ، ومن بينها رياضة الجودو ، وسعى الرئاسة الاقليمية الى نشر تلك الرياضة لتحفيز برامج المنطقة على المشاركة فى الالعاب العالمية الصيفية بألمانيا 2023 بأكبر عدد من الدول واللاعبين . ويلقي المحاضرة الرئيسية الدكتور شريف هنوهم الأستاذ بكلية التربية بنين جامعة حلوان ، المحاضر الدولى المعتمد فى الأولمبياد الخاص ، نائب رئيس اللجنة الفنية لرياضة الجودو بالألعاب العالمية بأبوظبى 2019 ، رئيس منطقة القاهرة والجيزة للجودو ومدرب منتخب مصر السابق.