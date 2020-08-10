رياضة | كلوب يُضحي بنجم ليفربول من أجل ألكانتارا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوب يُضحي بنجم ليفربول من أجل ألكانتارا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي يسعى إلى تعزيز وتدعيم صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ولكنه إدارة الريدز ستجد صعوبة في عقد صفقات جديدة بسبب أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة كيكر الألمانية بأن مجلس إدارة ليفربول طالب يورجن كلوب بالتخلي عن نابي كيتا البالغ من العمر 25 عامًا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن إدارة ليفربول ترغب في بيع نابي كيتا من أجل تمويل صفقة التعاقد مع تياجو ألكانتارا نجم خط وسط بايرن ميونخ الألماني والبالغ من العمر 29 عامًا.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن تياجو ألكانتارا ينتهي عقده مع العملاق البافاري في نهاية الموسم المقبل ويرغب بايرن ميونخ في الحصول على حوالي 30 مليون يورو من أجل التخلي عنه.