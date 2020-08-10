رياضة | مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة الراحلين عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، والاستقرار على الراحلين عن القلعة الحمراء، بناءا على رؤية المدرب السويسري رنيه فايلر.

الراحلين عن الأهلي في الموسم الجديد

حدد المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أسماء لاعبي القلعة الحمراء، الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء، في الموسم الجديد.

Advertisements

المدرب السويسري رنيه فايلر، كشف عن رحيل حسين السيد محسن وجيرالدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالإضافة إلى عدم قناعة مدرب القلعة حتي الآن بصالح جمعة وأزارو وذلك لأسباب فنية.

وفي سياق متصل طلب المدرب السويسري رنيه فايلر إعارة كل من صلاح محسن وعمار حمدي وناصر ماهر للحصول على فرصة مشاركة أكبر في الدوري المصري.