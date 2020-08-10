رياضة | الشارقة يضم أحمد عاصم ويجدد عقد يوسف حسين زكي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الشارقة يضم أحمد عاصم ويجدد عقد يوسف حسين زكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي في ضم اللاعب المصري الشاب أحمد عاصم، لتدعيم صفوف فريق شباب كرة اليد، وسيتم تسجيل عاصم، الذي سبق له اللعب لنادي الوحدة بأبوظبي في أخر موسمين، ضمن فئة لاعب مقيم.

كما جددت الألعاب الجماعية عقد لاعب فريق ناشئين كرة اليد المقيم، يوسف حسين زكي، وهو نجل حسين زكي نجم كرة اليد المصرية ومدرب الزمالك الحالي ليواصل اللاعب الصاعد مسيرته مع الملك للموسم الثاني على التوالي.

وقال جاسم محمد، عضو إدارة الألعاب الجماعية، مشرف كرة اليد الشرقاوية : « نسعى للحفاظ على النجاحات التي تحققت على مدار سنوات طويلة في قطاع المراحل السنية لكرة اليد بنادي الشارقة، لمواصلة حصد الألقاب، وتدعيم جميع فرق النادي بلاعبين مميزين يقدمون الإضافة، مستفدين من اللوائح الجديدة التي تنظم مشاركة فئات اللاعبين من أبناء المواطنات والمقيمين ومواليد الدولة. وكذلك مستمرون في سياستنا الأساسية باستقطاب اللاعبين المواطنين لممارسة كرة اليد وتوسيع القاعدة، وتوفير البيئة المناسبة لهم وكل متطلبات واحتياجات الفرق الرياضية. »