رياضة | بتروجت يجري مسحة كورونا.. ويواجه البنك الأهلي استعدادًا للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بتروجت يجري مسحة كورونا.. ويواجه البنك الأهلي استعدادًا للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، والجهاز الفني، والعاملين، والاداريين المسحة الطبية، اليوم علي ملعب الفرعي لبتروسبورت، للكشف عن فيروس كورونا المستجد لإستئناف الدوري بالقسم الثاني . حيث قرر الإتحاد عوده الدوري بالقسم الثاني، عقب الانتهاء من المسحة، والتدابير الاحترازية وتبدأ التدريبات يوم20سبتمبر. ومن المقرر أن بتروجيت سيواجه نظيرة البنك الاهلى يوم 13 أغسطس الجارى وديا . الجدير بالذكر أن نادي بتروجت يحتل المركز الثالث برصيد 29نقطة بعد ماخاض 17مباراة.

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