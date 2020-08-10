- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يرفض عرضاً لا يصدق من يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض مدرب ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، عرضاً مغرياً من إدارة يوفنتوس، لتولي تدريب "السيدة العجوز" خلفاً لماوريسيو ساري.
وذكرت صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية، أن يوفنتوس عرض على زيدان من خلال وسطاء تولي تدريب اليوفىي، خلفاً لساري قبل الإعلان عن تعيين أندريا بيرلو، وذلك مقابل 15 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو ما رفضه المدرب الفرنسي لرغبته في استكمال مشواره مع ريال مدريد.
وأضاف: "الراتب الذي عرضه يوفنتوس على زيدان والبالغ 15 مليون يورو في الموسم الواحد، أكثر مما يحصل عليه المدرب الفرنسي مع "الملكى" والبالغ 12 مليون يورو".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | زيدان يرفض عرضاً لا يصدق من يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.